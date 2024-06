O pastor evangélico e ex-conselheiro espiritual de Donald Trump, Robert Morris, renunciou à função de pastor da "megaigreja" Gateway, fundada por ele e com sede na cidade de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Morris admitiu ter tido um "comportamento sexual inadequado" após ser acusado de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos na década de 1980. O abuso teria durado mais de quatro anos, segundo informações do jornal britânico The Guardian. O conselho de irmãos da instituição religiosa confirmou a renúncia de Morris à NBC nesta terça-feira, 18.