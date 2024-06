O Reino Unido anuncia, em comunicado nesta quinta-feira, 13, que o país e os outros membros do G7 estão impondo novas sanções contra a "máquina de guerra" da Rússia na Ucrânia, em uma ação coordenada. Entre os alvos estão embarcações de uma frota usada para contornar punições já impostas e instituições "no coração do sistema financeiro da Rússia", como a Bolsa de Moscou, bem como fornecedores que apoiam a produção militar do país.