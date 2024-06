A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nomeou o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, como seu próximo secretário-geral nesta quarta-feira, 26, colocando Rutte no comando da maior organização de segurança do mundo em um momento crítico para a segurança europeia, enquanto a guerra na Ucrânia continua.