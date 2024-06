Uma mansão histórica com 17 cômodos localizada na cidade de Limerick, na Pensilvânia (EUA), está sendo oferecida de graça, mas com algumas exigências. A principal é que o interessado deve remover o imóvel do local onde está instalado e pagar do próprio bolso. Caso contrário, ela permanecerá onde está e pode virar uma "pilha de escombros".