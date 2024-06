As condições para Israel acabar com a guerra não mudaram, disse neste sábado, 1°, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em pronunciamento no perfil oficial no X, antigo Twitter. Segundo ele, tais condições são "a destruição das capacidades militares e governativas do Hamas, a libertação de todos os reféns e a garantia de que Gaza já não representa uma ameaça para Israel". "A noção de que Israel concordará com um cessar-fogo permanente antes que estas condições sejam cumpridas é um fracasso", completou Netanyahu.