O capitão de um navio humanitário de resgate do grupo de ajuda alemão RESQSHIP descreveu à emissora britânica BBC o momento em que a sua tripulação ajudou a resgatar migrantes presos no porão de carga de um barco que estava afundando na costa da Itália. Em entrevista ao programa Today, o capitão Ingo Veert disse que a sua tripulação conseguiu salvar 50 migrantes perto da ilha de Lampedusa, no Mediterrâneo.