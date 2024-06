A coalizão governista do presidente da França, Emmanuel Macron, tem 19% das intenções de voto, de acordo com a mais recente pesquisa Ifop, realizada a pedido de Le Journal du Dimanche, duas semanas antes do primeiro turno da eleição legislativa no país, em 30 de junho. Já o Reagrupamento Nacional, sigla de extrema-direita de Marine Le Pen, vinha com 33% das intenções. Entre eles, a Esquerda Unida tinha 26%.