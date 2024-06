Os conservadores venceram os socialistas nas eleições para o Parlamento Europeu na Espanha, ao mesmo tempo em que a extrema direita obteve avanços significativos. Com 99% da apuração concluída, o Partido Popular (PP), da oposição de direita, obteve 34% dos votos, quatro pontos porcentuais a mais do que o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Das 61 cadeiras, os conservadores ficaram com 22 e os socialistas, com 20. O partido de extrema direita Vox ficou em terceiro lugar, com seis assentos no Parlamento Europeu. Fonte: Associated Press.