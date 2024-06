O ministro de Esportes, Artes e Cultura da África do Sul, Zizi Kodwa, do partido Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), foi preso e compareceu ao tribunal nesta quarta-feira sob acusações de suborno, justo quando sua legenda estava em reuniões para discutir um caminho a seguir para o país após um impasse eleitoral. Kodwa é acusado de ter recebido subornos de cerca de US$ 90 mil, segundo a polícia. Ele disse que pretende se declarar inocente.