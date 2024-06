O secretário-geral da Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Christophe Deloire, morreu neste sábado, dia 8, aos 53 anos vítima de câncer, anunciou a organização. Deloire, no cargo desde 2012, transformou a RSF "em uma campeã da defesa do jornalismo durante 12 anos", afirmou a ONG com sede em Paris em um comunicado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.