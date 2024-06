Dirigentes do partido governista do México sinalizaram nesta quinta-feira, 6, que pretendem submeter uma ampla reforma constitucional à votação no Congresso em setembro, quando a nova legislatura assumir o poder. O Partido Morena tentará aproveitar o capital político obtido no pleito do último domingo, em que Claudia Sheinbaum foi eleita para suceder o aliado Andrés Manuel López Obrador na presidência do país.