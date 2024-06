O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira (6) que não fraquejará no apoio à Ucrânia, durante a comemoração do 80º aniversário do Desembarque na Normandia, cerimônia que contou com a presença de governantes ocidentais que aplaudiram de pé o líder ucraniano, Volodimr Zelensky.