O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta quinta-feira, 13, na Suíça onde inicia uma visita à Europa com uma série de compromissos. Lula discursa hoje em um fórum da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra. Mais tarde, viaja para a região da Puglia, na Itália, para a cúpula do G7, que se inicia hoje, na qual o Brasil participa como convidado. O presidente terá encontros reservados com o papa Francisco e com outros líderes mundiais.