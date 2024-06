Lula diz que vai à Bolívia apoiar Arce e vincula tentativa de golpe a reservas de lítio do país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira, dia 27, que manterá a viagem a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, no dia 9 de julho, após a quartelada contra o governo Luis Arce, e afirmou que fará da viagem um gesto de apoio à democracia e para fortalecer o presidente boliviano. Um dia depois de Arce denunciar uma tentativa de golpe de Estado no país andino, Lula afirmou que existe interesse em golpe na Bolívia por causa das riquezas minerais do país, maior reserva mundial de lítio.