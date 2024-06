O presidente do partido de extrema direita da França Reunião Nacional (RN), Jordan Bardella, afirmou nesta segunda-feira, 24, que está pronto para governar "para todos os franceses" se sair vitorioso nas eleições legislativas de domingo, 30. A legenda lidera as pesquisas com 35,5% das intenções de voto, segundo sondagem do Instituto Ipsos, em parceria com o jornal Le Parisien e a Radio France.