O líder da extrema direita Jordan Bardella, da França, procurou tranquilizar os eleitores franceses, os aliados europeus do país e os observadores internacionais, nesta segunda-feira, 24, de que o seu potencial governo lideraria políticas econômicas "realistas" e "não enfraqueceria" a voz da França no exterior, se o seu partido vencer as próximas eleições parlamentares.