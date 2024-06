Just Stop Oil: quem são os ativistas ambientais que atacam obras de arte e monumentos

O grupo britânico Just Stop Oil tem chamado a atenção e recebido críticas por perturbar eventos desportivos, salpicar tinta e comida em obras de arte famosas ou interromper o trânsito para chamar a atenção para o aquecimento global. Na quarta-feira, 19, as ações do grupo voltaram a repercutir após dois integrantes serem presos pela polícia do Reino Unido por jogarem tinta laranja no Stonehenge, histórico monumento de pedras localizado no sudoeste do país.