Os Estados Unidos continuam pressionando Israel e o Hamas a concordarem com um cessar-fogo em Gaza, mas as partes permanecem em desacordo sobre as condições para encerrar os combates. O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversou com duas autoridades israelenses e elogiou Israel por considerar um acordo de cessar-fogo, dizendo que agora depende do Hamas aceitar o pacto.