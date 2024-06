Israel informou neste sábado, 8, que resgatou quatro reféns que haviam sido capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro. As forças militares israelenses anunciaram que resgataram Noa Argamani, de 25 anos, Almog Meir Jan, de 21 anos, Andrey Kozlov, de 27 anos, e Shlomi Ziv, de 40 anos, em uma complexa operação diurna em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.