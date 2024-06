A polícia do Reino Unido prendeu dois integrantes do grupo de Just Stop Oil que jogaram um pó de tinta laranja no Stonehenge, histórico monumento de pedras localizado no sudoeste do país, nesta quarta-feira, 19. A ação ocorreu um dia antes do solstício de verão europeu, durante uma manifestação que pediu a assinatura do governo em um tratado para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis até 2030.