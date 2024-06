Atishi Marlena Singh, ministra do governo de Delhi, onde fica Nova Délhi, na Índia, foi internada na manhã desta terça-feira, 25, em meio a uma greve de fome para chamar atenção sobre a crise hídrica na capital do país. A região tem enfrentado uma grave escassez de água, que teve seu consumo aumentado devido a uma onda de calor prolongada. As informações são da BBC.