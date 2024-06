Um acidente ferroviário deixou ao menos oito mortos e dezenas de feridos depois que um trem de carga colidiu com um trem de passageiros no leste da Índia nesta segunda-feira, 17. O Expresso Kanchenjunga, que circula entre a cidade de Calcutá e Silchar, foi atingido por um trem de carga ao sul da cidade de Siliguri, de acordo com o ministro-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee. As informações são da CNN.