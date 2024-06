Homem sobrevive a dez dias perdido em montanhas dos EUA da bebendo água coletada na bota

Um homem foi resgatado na Califórnia, nos Estados Unidos, após passar dez dias perdido nas montanhas, sobrevivendo com poucas frutas silvestres e água que coletou em sua bota. Seu desaparecimento foi relatado pela família em 16 de junho, depois que ele não apareceu no Dia dos Pais, desencadeando um esforço de busca e resgate de vários dias. Na quinta-feira, 20, Lukas McClish foi encontrado depois que um drone do Gabinete do Xerife da cidade de Santa Cruz o avistou. As informações são da BBC.