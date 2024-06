O Exército do Líbano informou que um atirador atacou a Embaixada dos Estados Unidos, em um subúrbio de Beirute, nesta quarta-feira, dia 5. O homem, de origem síria, foi baleado por soldados libaneses e levado para um hospital com vida. A mídia local relata que houve um tiroteio por quase meia hora nas proximidades da representação diplomática americana. A Embaixada dos Estados Unidos informou que nenhum funcionário ficou ferido. Fonte: Associated Press.