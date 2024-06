O Hezbollah afirmou na quinta-feira, 13, que lançou uma nova série de foguetes e drones contra posições do Exército de Israel, no segundo dia de ataques em retaliação pela morte de um dos principais comandantes do grupo. Em paralelo ao anúncio da milícia xiita, a mídia libanesa relatou a morte de um civil no Líbano após um ataque de Israel, também na noite da quinta-feira.