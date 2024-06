Alkiviades David, herdeiro de uma empresa que engarrafa bebidas da Coca-Cola, foi condenado a pagar US$ 900 milhões em danos a uma ex-funcionária devido a acusações de crimes sexuais. Essa foi a maior indenização determinada pela justiça de Los Angeles, nos Estados Unidos, a vítimas de crimes dessa natureza. As informações são do jornal britânico The Independent.