Um dos guarda-costas do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, foi preso nesta semana por supostas apostas na data das eleições britânicas um dia antes do anúncio oficial. Este é o segundo caso de alegação de apostas na data das eleições nesta campanha eleitoral - em paralelo, um assessor de Sunak admitiu que estava sendo investigado pelo mesmo motivo.