Um turista norte-americano que estava desaparecido foi encontrado morto no último domingo, 16, em uma praia rochosa e remota da ilha de Mathraki, próxima de Corfu, na Grécia. O homem foi visto pela última vez no dia 11 de junho em um café na companhia de duas turistas, que já deixaram a ilha. Um amigo comunicou o desaparecimento dele no dia 13. A identidade e a cidade de origem da vítima não foram divulgados. As informações são do The Guardian.