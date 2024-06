A Grécia teve na última semana três operações de resgate para turistas desaparecidos durante trilhas em ilhas remotas, enquanto o país registra temperaturas recordes antes do início do verão. Os episódios levantam um alerta para a falha nas informações aos estrangeiros sobre os riscos do esforço excessivo em meio à forte onda de calor que atinge o país. As informações são do jornal britânico The Guardian.