Os líderes dos países do G7, reunidos na Itália, anunciaram nesta quinta-feira, 13, um acordo para fornecer à Ucrânia um empréstimo de até US$ 50 bilhões que usará como garantia os juros gerados pelos cerca de US$ 300 bilhões em ativos soberanos da Rússia congelados em bancos europeus. EUA e Europa decidiram congelar esses ativos após a invasão da Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin, em 2022. O empréstimo será destinado à compra de armas e à reconstrução da infraestrutura ucraniana danificada pela guerra.