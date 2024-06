Os países do G7 reafirmam seu "apoio incontornável" à Ucrânia "pelo tempo que for necessário". Em comunicado após cúpula do grupo na Itália, ele se diz ainda "fortemente comprometido" a ajudar Kiev com suas necessidades mais urgentes de financiamento no curto prazo, bem como apoiar sua recuperação no longo prazo e as prioridades de reconstrução, diante da guerra no país.