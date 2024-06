As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que mais de quinze projéteis foram disparados desde o Líbano em direção a diversas áreas no norte de Israel neste domingo, 2. Em resposta, caças da Força Aérea Israelense atingiram uma estrutura militar do grupo Hezbollah perto de Houla, uma pequena vila no sul do Líbano.