Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, Joe Biden, foi considerado culpado nesta terça-feira, 11, de três crimes relacionados à compra de uma arma de fogo enquanto era usuário de drogas. O caso, que prevê uma sentença de até 25 anos de prisão a ser anunciada em até seis meses, marca a primeira condenação criminal de um filho de um presidente no exercício do mandato. Biden está em campanha pela reeleição em novembro.