Uma mulher americana de 32 anos foi presa na manhã do sábado, 22, quando a polícia encontrou uma pessoa morta no banco de trás de seu carro, depois que o veículo se envolveu em um acidente próximo ao Condado de Olmsted, em Minnesota, nos Estados Unidos. A investigação sobre o caso está em andamento e nenhum detalhe adicional foi divulgado até o momento. As informações são da ABC News.