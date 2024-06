As forças armadas dos Estados Unidos lançaram uma série de ataques direcionados a locais com radares operados pelos rebeldes Houthi do Iêmen. O ataque ocorre após o desaparecimento de um marinheiro mercante depois que o navio em que ele estava pegou fogo no mais recente ataque Houthi no corredor do Mar Vermelho, disseram autoridades neste sábado.