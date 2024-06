O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que adotou sanções contra cerca de 50 entidades e indivíduos acusados de atuar como banco paralelo para o Ministério de Defesa e Logística das Forças Armadas do Irã. Estas instituições comercializavam petróleo e outros recursos e destinavam a verba para fins militares no Irã, afirma o Tesouro.