O governo da Coreia do Sul afirmou nesta quinta-feira, 20, que considera enviar armas para a Ucrânia após a Rússia e a Coreia do Norte assinarem um acordo de segurança. O gabinete do presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, condenou o pacto e alertou que teria consequências negativas nas relações entre Seul e Moscou.