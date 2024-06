O diretor de segurança nacional da Coreia do Sul, Chang Ho-jin, disse neste domingo, 2, que o governo decidiu tomar medidas "insuportáveis" contra a Coreia do Norte em reação a seus lançamentos de balões com lixo, à suposta interferência nos sinais de navegação GPS no território sul-coreano e à simulação de ataques nucleares contra o Sul nos últimos dias.