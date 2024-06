Uma academia da cidade de Incheon, perto de Seul, capital da Coreia do Sul, recebeu críticas após pendurar uma placa que dizia "proibido para ajummas" e "somente mulheres cultas e elegantes são permitidas". "Ajumma" é um termo genérico para mulheres mais velhas, geralmente com mais de 30 anos, mas também é usado de forma pejorativa para comportamentos vistos como rudes ou desagradáveis. As informações são da BBC.