Um navio da guarda costeira chinesa e um navio de abastecimento filipino colidiram perto das Ilhas Spratly, no Mar do Sul da China, elevando as tensões na região. O incidente ocorreu nesta segunda-feira, 17, no recife "Ren'ai", área reivindicada por Pequim, mas localizada na zona econômica exclusiva das Filipinas.