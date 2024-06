A governista Claudia Sheinbaum venceu neste domingo, 2, as eleições presidenciais no México, segundo uma projeção do Instituto Nacional Eleitoral (INE). Com pouco mais de 30% das urnas apuradas, por volta das 3h desta segunda-feira, 3, a candidata somava 57% dos votos, contra 30% da principal rival na disputa, a senadora Xóchitl Gálvez.