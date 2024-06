O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou, nesta quinta-feira (13), que a Rússia deve libertar o jornalista americano Evan Gershkovich, enquanto os Estados Unidos consideraram que as acusações de espionagem contra o repórter do The Wall Street Journal têm "zero credibilidade", exibindo, também, sua soltura imediata.