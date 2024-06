Biden apela a doadores, enquanto seguem preocupações sobre desempenho em debate

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, busca retomar seu encanto e garantir a doadores que está totalmente capacitado para o desafio de derrotar Donald Trump, durante encontros com doadores neste sábado, 29. O desempenho preocupante do político de 81 anos no primeiro debate presidencial, na quinta-feira, atemorizou muitos no Partido Democrata, que veem o ex-presidente Donald Trump como uma ameaça à democracia do país, após o levante de 6 de janeiro de 2021.