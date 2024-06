Um avião executivo foi encontrado, no lago Champlain, nos Estados Unidos, 53 anos após seu desaparecimento. O jato, que levava cinco pessoas a bordo, desapareceu durante uma noite de nevasca no Estado de Vermont. , nos EUA. Ele perdeu contato logo após decolar do Aeroporto Internacional de Burlington em direção à Providence, capital do Estado de Rhode Island, no dia 27 de janeiro de 1971. Estavam a bordo dois tripulantes e três funcionários da Cousins Properties, empresa de investimento imobiliário, que estavam trabalhando em um projeto na região.