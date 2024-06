Ao menos seis pessoas morreram e outras 30 desapareceram depois que um deslizamento de terra atingiu Baños de Agua Santa, zona turística da província de Tungurahua, no Equador, no último domingo, 16. Os números foram divulgados pela Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR), que continua os trabalhos para resgatar mais vítimas. As informações são do jornal argentino Clarín.