Militantes armados atacaram neste domingo, 23, duas igrejas ortodoxas, uma sinagoga e um posto de polícia de trânsito na república do Daguestão, no sul da Rússia, matando um padre e seis policiais, disse a agência de notícias estatal russa RIA Novosti. Autoridades locais acusam envolvimento da Ucrânia e de países do ocidente.