O frio extremo que atinge a Patagônia congelou ondas do mar ao norte da cidade de Río Grande, perto da baía de San Sebastián, na província Terra do Fogo, sul da Argentina. O fenômeno foi registrado na terça-feira, 25, a cerca de 362 quilômetros de Ushuaia, capital da província. As informações são do jornal local Clarín.