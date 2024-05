A Comissão Europeia abriu nesta quinta-feira, 16, formalmente apuração formal para avaliar se a Meta, controladora do Facebook e do Instagram, pode ter violado o Digital Services Act (DSA), legislação vinculada à proteção de menores de idade na região. Em comunicado, o braço executivo da União Europeia diz temer que sistemas do Facebook e do Instagram, "incluindo seus algoritmos", possam estimular comportamento viciante em crianças, bem como criar potencial exposição a conteúdo mais viciante e extremista.