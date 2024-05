As forças russas executaram nesta quarta-feira (8) um "ataque em larga escala" durante a noite, com mísseis e drones, contra instalações do setor de energia da Ucrânia, que deixou pelo menos um morto e vários feridos, denunciaram as autoridades ucranianas. Além disso, Moscou anunciou que tomou o controle de duas localidades próximas da frente de batalha.