Um vídeo publicado por Donald Trump nas redes sociais faz alusão a um "Reich unificado" caso ele vença as eleições presidenciais, em novembro. A peça intercala manchetes sobre o que aconteceria caso o ex-presidente vencesse o pleito com outras históricas que remetem à Europa no período da Primeira Guerra Mundial. Trump é o provável candidato republicano à Casa Branca e tem leve vantagem nas pesquisas nacionais e nos Estados-chave.